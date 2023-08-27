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Контрразведка СБУ атаковала на Курском аэродроме четыре Су-30 и один МИГ-29 – источник видео

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 15:32
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Ночью 27 августа самолеты на Курском аэродроме атаковала военная контрразведка Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщили источники в СБУ.

Источники рассказали детали сегодняшней "бавовны" в Курске.

Как сообщают наши источники, дроны-камикадзе военной контрразведки СБУ отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29.

Как отмечается, среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники СБУ достигли своих целей. По предварительной информации, только три из них были сбиты ПВО россии.

Точные последствия поражений и количество погибших и раненых будут известны в ближайшее время, сообщили источники.

По данным источника, операцию провели военные контрразведчики из 13-го Главного управления СБУ.

  • 27 августа в районе четырех с половиной утра проснулся от "хлопков" (это взрывы в переводе на объективный язык) в небе российский Курск. Местные каналы пишут "предварительно" о "работе ПВО".

Читайте также: Удар по 126-й бригаде РФ в Крыму был спецоперацией СБУ и ВСУ: источники озвучили детали

Наталья Медведева, Юрий Смирнов
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