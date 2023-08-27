Вночі 27 серпня літаки на Курському аеродромі атакувала військова контррозвідка Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомили джерела у СБУ.

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Джерела розповіли деталі сьогоднішньої "бавовни" у Курську.

Як повідомляють наші джерела, дрони-камікадзе військової контррозвідки СБУ відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29.

Як зазначається, серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Майже всі безпілотники СБУ досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, лише три з них було збито ППО Росії.

Точні наслідки поразок та кількість загиблих та поранених будуть відомі найближчим часом, повідомили джерела.

За даними джерела, операцію провели військові контррозвідники із 13-го Головного управління СБУ.

27 серпня близько четвертої з половиною ранку прокинувся від "хлопків" (це вибухи в перекладі об'єктивною мовою) у небі російський Курськ. Місцеві канали пишуть "попередньо" про "роботу ППО".

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