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Контррозвідка СБУ атакувала на Курському аеродромі чотири Су-30 та один МІГ-29 – джерело видео

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27.08.2023, 15:32
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Вночі 27 серпня літаки на Курському аеродромі атакувала військова контррозвідка Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомили джерела у СБУ.

Джерела розповіли деталі сьогоднішньої "бавовни" у Курську.

Як повідомляють наші джерела, дрони-камікадзе військової контррозвідки СБУ відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29.

Як зазначається, серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Майже всі безпілотники СБУ досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, лише три з них було збито ППО Росії.

Точні наслідки поразок та кількість загиблих та поранених будуть відомі найближчим часом, повідомили джерела.

За даними джерела, операцію провели військові контррозвідники із 13-го Головного управління СБУ.

  • 27 серпня близько четвертої з половиною ранку прокинувся від "хлопків" (це вибухи в перекладі об'єктивною мовою) у небі російський Курськ. Місцеві канали пишуть "попередньо" про "роботу ППО".

Читайте також: Удар по 126-й бригаді РФ у Криму був спецоперацією СБУ і ЗСУ: джерела розповіли деталі

Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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