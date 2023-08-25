Удар по 126-й бригаді РФ у Криму був спецоперацією СБУ і ЗСУ: джерела розповіли деталі

Сьогодні, 25 серпня, було завдано удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Це була спільна спецоперація військової контррозвідки Служби безпеки України та ЗСУ, повідомили джерела LIGA.net в СБУ.

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За даними джерел у спецслужбі, по окупантах успішно відпрацювали безпілотники. Їхню точну кількість не називають, але відзначають, що це була "група дронів".

Джерела стверджують, що наразі "вже точно можна говорити про кілька десятків вбитих та поранених росіян". Було уражено й місця зберігання боєприпасів, а також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка.

"Окупанти виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації СБУ та ЗСУ. Нашим безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога", – сказав співрозмовник LIGA.net.

Джерела в СБУ прогнозують "ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому".

Інформація про удар з'явилась сьогодні у російських пабліках, а пізніше ГУР в коментарі LIGA.net підтвердило ураження росіян в Криму.

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