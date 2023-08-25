Росіяни в тимчасово окупованому Криму "панікують через повторну висадку українського десанту". Про це заявило Головне управління розвідки Міноборони і опублікувало відповідне перехоплення.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У перехопленій розмові російські загарбники, які знаходяться на території півострова, повідомляють про "повторну висадку українського десанту", яка нібито відбулась у західній частині Криму поблизу озера Донузлав.

У радіоперехопленні російський окупант розповідає, що йдеться про населений пункт Новоозерне.

"Так, информация: возле Новоозерного высадка десанта. Как вчера в Оленевке <...> У кого есть квадрокоптеры – разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении – отражаем", – сказав загарбник.

ГУР заявило, що "може констатувати", що підрозділи російської окупаційної армії "мають проблеми з психологічною стійкістю та зі злагодженістю".

23 серпня в селищі Оленівка стався вибух, була інформація про удар по військовому об'єкту росіян.

Пізніше в ГУР повідомили, що в Оленівці знищено С-400 разом з окупантами.

Читайте також: Завдано удар по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму – ГУР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.