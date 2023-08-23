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Крим. Після анонсу Буданова стався вибух в Оленівці на Тарханкуті, величезний "гриб": фото

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 11:14
Крим. Після анонсу Буданова стався вибух в Оленівці на Тарханкуті, величезний
Дим над Тарханкутом (Фото: скриншот з відео)

У тимчасово окупованому Криму в селищі Оленівка стався вибух, підіймається величезна хмара диму. Про це повідомили місцеві канали та українські ресурси, які висвітлюють війну.

Повідомляється про вибухи в Оленівці, після чого в небо почав здійматися великий "гриб" диму.

Є непідтверджена інформація про удар по військовому об'єкту росіян.
Крим. Після анонсу Буданова стався вибух в Оленівці на Тарханкуті, величезний "гриб": фото
Оленівка розташована на мисі Тарханкут — це західне узбережжя півострова.
Крим. Після анонсу Буданова стався вибух в Оленівці на Тарханкуті, величезний "гриб": фото
Представники окупантів поки що не коментували ситуацію.

Варто зазначити, що 22 серпня начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що "нещодавно" український народ "побачить", як на території Криму знищують загарбників.

Проєкт Радіо Свобода "Крим. Реалії" у липні писав, що в Оленівці стоять позиції оснащеного надзвуковими протикорабельними ракетами "Онікс" оперативно-тактичного комплексу "Бастіон", з якого окупанти обстрілюють південь — Миколаївську та Одеську області.
  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
  • 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
  • За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

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Дмитро Гриниченко
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