Крым. После анонса Буданова случился взрыв в Оленевке на Тарханкуте, огромный "гриб": фото

Во временно оккупированном Крыму в поселке Оленевка произошел взрыв, поднимается огромное облако дыма. Об этом сообщили местные каналы и украинские ресурсы, освещающие войну.

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Сообщается о взрывах в Оленевке, после чего в небо начал подниматься большой "гриб" дыма.

Есть неподтвержденная информация об ударе по военному объекту россиян.

Оленевка расположена на мысе Тарханкут — это западное побережье полуострова.

Представители оккупантов пока не комментировали ситуацию.

Стоит отметить, что 22 августа начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как на территории Крыма уничтожают захватчиков.

Проект Радио Свобода "Крым. Реалии" в июле писал , что в Оленевке стоят позиции оснащенного сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" оперативно-тактического комплекса "Бастион", из которого оккупанты обстреливают юг — Николаевскую и Одесскую области.

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