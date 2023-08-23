UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Крым. После анонса Буданова случился взрыв в Оленевке на Тарханкуте, огромный "гриб": фото

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 11:14
Крым. После анонса Буданова случился взрыв в Оленевке на Тарханкуте, огромный
Дым над Тарханкутом (Фото: скриншот видео)

Во временно оккупированном Крыму в поселке Оленевка произошел взрыв, поднимается огромное облако дыма. Об этом сообщили местные каналы и украинские ресурсы, освещающие войну.

Сообщается о взрывах в Оленевке, после чего в небо начал подниматься большой "гриб" дыма.
Есть неподтвержденная информация об ударе по военному объекту россиян.
Крым. После анонса Буданова случился взрыв в Оленевке на Тарханкуте, огромный "гриб": фото
Оленевка расположена на мысе Тарханкут — это западное побережье полуострова.
Крым. После анонса Буданова случился взрыв в Оленевке на Тарханкуте, огромный "гриб": фото
Представители оккупантов пока не комментировали ситуацию.
Стоит отметить, что 22 августа начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как на территории Крыма уничтожают захватчиков.
Проект Радио Свобода "Крым. Реалии" в июле писал, что в Оленевке стоят позиции оснащенного сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс" оперативно-тактического комплекса "Бастион", из которого оккупанты обстреливают юг — Николаевскую и Одесскую области. 
  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

Читайте также: 21 тонна взрывчатки. Как впервые атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавзрывКрымвременно оккупированные территорииТарханкут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 