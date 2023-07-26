Подрыв Крымского моста был реализован СБУ – Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что разрушение Крымского моста было реализовано его ведомством. Об этом он рассказал во время введения в обращение марки, посвященной работе спецслужбы.

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"Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, проводимые СБУ, станут сюжетами для новых марок", – сказал Малюк.

Он отметил, что сотрудники СБУ с первых дней широкомасштабного вторжения уничтожают оккупантов в "самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю".

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