Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подрыв Крымского моста был реализован СБУ – Малюк

26.07.2023, 16:59
Подрыв Крымского моста был реализован СБУ – Малюк - Фото
Василий Малыш (Фото: СБУ)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что разрушение Крымского моста было реализовано его ведомством. Об этом он рассказал во время введения в обращение марки, посвященной работе спецслужбы.

"Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, проводимые СБУ, станут сюжетами для новых марок", – сказал Малюк.

Он отметил, что сотрудники СБУ с первых дней широкомасштабного вторжения уничтожают оккупантов в "самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю".

Новость дополняется...

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбукрымский мостВасилий Малюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 