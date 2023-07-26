Підрив Кримського мосту був реалізований СБУ – Малюк
Глава Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що руйнування Кримського мосту було реалізовано його відомством. Про це він розповів під час введення в обіг марки, присвяченої роботі спецслужби.
"Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", – сказав Малюк.
Він зазначив, що співробітники СБУ з перших днів широкомасштабного вторгнення знищують окупантів у "найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю".
Відповідні марки доступні у відділеннях Укрпошти, а стикери з маркою відправлять бійцям СБУ, які перебувають на передовій.
Ними вони зможуть маркувати боєприпаси й "передавати окупантам своєрідний "привіт" від усіх українців", сказав Малюк
- 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НС" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.
- У СБУ повідомляли, що відомство "обов'язково розкриє після нашої Перемоги" подробиці підриву Кримського мосту.
- Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
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