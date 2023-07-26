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Підрив Кримського мосту був реалізований СБУ – Малюк

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 16:59
Підрив Кримського мосту був реалізований СБУ – Малюк - Фото
Василь Малюк (Фото: СБУ)

Глава Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що руйнування Кримського мосту було реалізовано його відомством. Про це він розповів під час введення в обіг марки, присвяченої роботі спецслужби.

"Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", – сказав Малюк.

Він зазначив, що співробітники СБУ з перших днів широкомасштабного вторгнення знищують окупантів у "найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю".

Відповідні марки доступні у відділеннях Укрпошти, а стикери з маркою відправлять бійцям СБУ, які перебувають на передовій.

Ними вони зможуть маркувати боєприпаси й "передавати окупантам своєрідний "привіт" від усіх українців", сказав Малюк

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Артем Джеріпа
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війнасбуВасиль Малюккримський міст
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