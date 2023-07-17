"З цікавістю спостерігаємо". Заява СБУ про підрив Кримського мосту – деталі будуть після Перемоги

Усі деталі щодо організації підриву Кримського мосту під ранок 17 липня Служба безпеки України "обов'язково розкриє після нашої Перемоги". Про це LIGA.net заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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"Поки що ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав військового навантаження", – додав представник Служби.

Дехтяренко нагадав, що в одному з інтерв’ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної ситуації та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Кримський міст – один із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії на півдні України.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Лише за годину окупанти Криму повідомили про "НП" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ . 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Лише за годину окупанти Криму повідомили про "НП" в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС . Пошкоджено дорожнє полотно на прольотах, хоча опори нібито цілі. Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

Рівно 9 років тому, 17 липня 2014 року, російські окупанти збили над Донбасом пасажирський лайнер Boeing рейсу MH17. Усі на борту загинули.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

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