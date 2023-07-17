З'явилось відео на якому видно пошкодження Кримського мосту з вікна російського потяга. Відповідний матеріал поширює російський пропагандистський ресурс MASH.

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На відео росіяни знімають наслідки атаки на міст.

На об'єкті перебувають люди та спецтранспорт. Також видно, як проліт звисає донизу.

"Просто жах!" – коментує побачене росіянка.

Автор відео повідомив роспропагандистам, що їхній потяг стояв перед в'їздом на переправу з четвертої ранку.

Нібито спочатку всіх пасажирів вивели на вулицю, а після "ретельної перевірки" документів запустили назад у потяг.

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