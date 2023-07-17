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Кримський міст. Росіяни жахаються, показали як виглядають пошкодження з потяга – відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 10:05
Відео: ресурс окупантів
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З'явилось відео на якому видно пошкодження Кримського мосту з вікна російського потяга. Відповідний матеріал поширює російський пропагандистський ресурс MASH.

На відео росіяни знімають наслідки атаки на міст.

На об'єкті перебувають люди та спецтранспорт. Також видно, як проліт звисає донизу.

"Просто жах!" – коментує побачене росіянка.

Автор відео повідомив роспропагандистам, що їхній потяг стояв перед в'їздом на переправу з четвертої ранку.

Нібито спочатку всіх пасажирів вивели на вулицю, а після "ретельної перевірки" документів запустили назад у потяг.

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Артем Джеріпа
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