З'явилось відео на якому видно пошкодження Кримського мосту з вікна російського потяга. Відповідний матеріал поширює російський пропагандистський ресурс MASH.
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На відео росіяни знімають наслідки атаки на міст.
На об'єкті перебувають люди та спецтранспорт. Також видно, як проліт звисає донизу.
"Просто жах!" – коментує побачене росіянка.
Автор відео повідомив роспропагандистам, що їхній потяг стояв перед в'їздом на переправу з четвертої ранку.
Нібито спочатку всіх пасажирів вивели на вулицю, а після "ретельної перевірки" документів запустили назад у потяг.
- Вночі проти 17 липня незаконна окупаційна влада Криму та російські пропагандистські ЗМІ заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мості. Також повідомлялось про вибухи та загиблих, згодом з'явились фотографії та відео пошкоджень мосту.
- Джерела LIGA.net в СБУ повідомили, що атака на Кримський міст є спецоперацією Служби безпеки України та Військово-морських сил.
- Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. 8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що це зробила Україна.
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