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Кримський міст. З'явилося відео руйнувань після підриву. СБУ натякає на свою причетність видео

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 09:33
Руйнування на Кримському мості (Фото: скриншот з відео)
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У мережі з'явилося відео руйнування на Кримському мосту після підриву в ніч проти 17 липня, Служба безпеки України натякає на свою причетність. Відповідний запис опублікували пропагандистські ресурси країни-окупанта.

На записі можна побачити руйнацію прольоту незаконно побудованої переправи.

Частина мосту буквально "склалася" після нічної атаки.

На офіційному каналі СБУ вирішили прокоментувати "інцидент" на мосту у віршованій формі, натякнувши на свою причетність.

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика — народна. Слова — СБУ", — сказано в повідомленні.

  • Вночі проти 17 липня незаконна окупаційна влада Криму та російські пропагандисти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Також повідомлялось про вибухи та загиблих, згодом з'явились фотографії пошкоджень мосту.
  • Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цієї події РФ неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.
  • 8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

Читайте також: У СБУ натякнули, хто стоїть за підривом Кримського мосту

Дмитро Гриниченко
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