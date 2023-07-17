У мережі з'явилося відео руйнування на Кримському мосту після підриву в ніч проти 17 липня, Служба безпеки України натякає на свою причетність. Відповідний запис опублікували пропагандистські ресурси країни-окупанта.

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На записі можна побачити руйнацію прольоту незаконно побудованої переправи.

Частина мосту буквально "склалася" після нічної атаки.

На офіційному каналі СБУ вирішили прокоментувати "інцидент" на мосту у віршованій формі, натякнувши на свою причетність.

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика — народна. Слова — СБУ", — сказано в повідомленні.

Вночі проти 17 липня незаконна окупаційна влада Криму та російські пропагандисти повідомили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Також повідомлялось про вибухи та загиблих, згодом з'явились фотографії пошкоджень мосту.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух. До цієї події РФ неодноразово стверджувала про "належний захист" моста ППО та військовими, а також заявляла про нібито "надійність конструкції" цього об'єкта.

8 липня 2023 року у Міноборони відкрито визнали, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Зазначається, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

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