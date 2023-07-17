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Крымский мост. Появилось видео разрушений после подрыва. СБУ намекает на свою причастность видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 09:33
Разрушения на Крымском мосту (Фото: скриншот с видео)
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В сети появилось видео разрушения на Крымском мосту после подрыва в ночь на 17 июля, Служба безопасности Украины намекает на свою причастность. Соответствующую запись опубликовали пропагандистские ресурсы страны-оккупанта.

На записи можно заметить разрушение пролета незаконно построенной переправы. 
Часть моста буквально "сложилась" после ночной атаки.
На официальном канале СБУ решили прокомментировать "инцидент" на мосту в стихотворной форме, намекнув на свою причастность.

"Соловейко, рідний брате,  

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика — народна. Слова — СБУ", — сказано в сообщении.

  • В ночь на 17 июля незаконные оккупационные власти Крыма и российские пропагандисты сообщили о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту. Также сообщалось о взрывах и погибших, впоследствии появились фотографии повреждений моста.
  • Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. До этого события РФ неоднократно говорила о "должной защите" моста ПВО и военными, а также заявляла о якобы "надежности конструкции" этого объекта.
  • 8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Отмечается, что операция потребовалась для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

Читайте также: В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста

Дмитрий Гриниченко
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