В сети появилось видео разрушения на Крымском мосту после подрыва в ночь на 17 июля, Служба безопасности Украины намекает на свою причастность. Соответствующую запись опубликовали пропагандистские ресурсы страны-оккупанта.
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На записи можно заметить разрушение пролета незаконно построенной переправы.
Часть моста буквально "сложилась" после ночной атаки.
На официальном канале СБУ решили прокомментировать "инцидент" на мосту в стихотворной форме, намекнув на свою причастность.
"Соловейко, рідний брате,
Знову міст пішов "поспати"
Та раз… Два!
P.S. Музика — народна. Слова — СБУ", — сказано в сообщении.
- В ночь на 17 июля незаконные оккупационные власти Крыма и российские пропагандисты сообщили о "чрезвычайном происшествии" на Крымском мосту. Также сообщалось о взрывах и погибших, впоследствии появились фотографии повреждений моста.
- Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. До этого события РФ неоднократно говорила о "должной защите" моста ПВО и военными, а также заявляла о якобы "надежности конструкции" этого объекта.
- 8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Отмечается, что операция потребовалась для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.
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