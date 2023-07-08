У Міноборони відкрито визнали: Україна підірвала Кримський міст, щоб зламати логістику РФ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр визнала, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Про це вона повідомила у Telegram, коли перераховувала список перемог України за 500 днів великої війни проти Росії.

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За її словами, восени минулого року Україна завдала "першого" удару по Кримському мосту.

Вона зазначила, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

Це перше відкрите визнання військово-політичного керівництва України у причетності до підриву переправи.

21 квітня, суд країни-агресора РФ вирішив "заочно заарештувати" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Глава ГУР сказав, що вважає це гарною оцінкою роботи української розвідки.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав вибух. У РФ раніше неодноразово стверджували про належний захист моста ППО та військових РФ, а також заявляли про нібито надійність конструкції даного об'єкта.

У СБУ натякнули, хто стоїть за підривом Кримського мосту, але потім наголосили, що коментувати роль у "бавовні" української спецслужби або будь-якого іншого органу будуть після остаточної перемоги.

У своєму "розслідуванні" у РФ дійшли того, що до підриву мосту причетний Буданов та ГУР загалом. Глава СБУ Малюк заявив, що росіяни "взагалі далекі від реальності".

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