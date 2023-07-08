RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Міноборони відкрито визнали: Україна підірвала Кримський міст, щоб зламати логістику РФ

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 13:10
У Міноборони відкрито визнали: Україна підірвала Кримський міст, щоб зламати логістику РФ - Фото
Кримський міст після підриву (Фото: ресурс окупантів)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр визнала, що Україна підірвала Кримський міст 8 жовтня 2022 року. Про це вона повідомила у Telegram, коли перераховувала список перемог України за 500 днів великої війни проти Росії.

За її словами, восени минулого року Україна завдала "першого" удару по Кримському мосту.

Вона зазначила, що операція була потрібна для того, щоб зламати логістику російських окупантів.

Це перше відкрите визнання військово-політичного керівництва України у причетності до підриву переправи.

21 квітня, суд країни-агресора РФ вирішив "заочно заарештувати" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Глава ГУР сказав, що вважає це гарною оцінкою роботи української розвідки.

  • Вранці 8 жовтня на Кримському мосту пролунав вибух. У РФ раніше неодноразово стверджували про належний захист моста ППО та військових РФ, а також заявляли про нібито надійність конструкції даного об'єкта.
  • У СБУ натякнули, хто стоїть за підривом Кримського мосту, але потім наголосили, що коментувати роль у "бавовні" української спецслужби або будь-якого іншого органу будуть після остаточної перемоги.
  • У своєму "розслідуванні" у РФ дійшли того, що до підриву мосту причетний Буданов та ГУР загалом. Глава СБУ Малюк заявив, що росіяни "взагалі далекі від реальності".

Читайте також: "Чому б їм просто заочно нас не отруїти?" – Грозєв про свій "заочний арешт" у РФ

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаміноборонитимчасово окуповані територіїГанна Маляркримський міст
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 