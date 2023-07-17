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Крымский мост. Россияне ужасаются, показали как выглядят повреждения из поезда – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 10:05
Видео: ресурс оккупантов
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Появилось видео, на котором видно повреждение Крымского моста из окна российского поезда. Соответствующий материал распространяет российский пропагандистский ресурс MASH.

На видео россияне снимают последствия атаки на мост.

На объекте находятся люди и спецтранспорт. Также видно, как пролет свисает вниз.

"Просто ужас!" – комментирует увиденное россиянка.

Автор видео сообщил роспропагандистам, что их поезд стоял при въезде на переправу с четырех утра.

Якобы сначала всех пассажиров вывели на улицу, а после "тщательной проверки" документов запустили обратно в поезд.

Смотрите также: Крымский мост. Появилось видео разрушений после взрыва. СБУ намекает на свою причастность

Артём Джерипа
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