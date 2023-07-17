Появилось видео, на котором видно повреждение Крымского моста из окна российского поезда. Соответствующий материал распространяет российский пропагандистский ресурс MASH.
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На видео россияне снимают последствия атаки на мост.
На объекте находятся люди и спецтранспорт. Также видно, как пролет свисает вниз.
"Просто ужас!" – комментирует увиденное россиянка.
Автор видео сообщил роспропагандистам, что их поезд стоял при въезде на переправу с четырех утра.
Якобы сначала всех пассажиров вывели на улицу, а после "тщательной проверки" документов запустили обратно в поезд.
- В ночь на 17 июля незаконные оккупационные власти Крыма и российские пропагандистские СМИ заявили о "чрезвычайном событии" на Крымском мосту. Также сообщалось о взрывах и погибших, впоследствии появились фотографии и видео повреждений моста.
- Источники LIGA.net сообщили, что атака на Крымский мост является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил.
- Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. 8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что это сделала Украина.
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