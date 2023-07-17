Появилось видео, на котором видно повреждение Крымского моста из окна российского поезда. Соответствующий материал распространяет российский пропагандистский ресурс MASH.

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На видео россияне снимают последствия атаки на мост.

На объекте находятся люди и спецтранспорт. Также видно, как пролет свисает вниз.

"Просто ужас!" – комментирует увиденное россиянка.

Автор видео сообщил роспропагандистам, что их поезд стоял при въезде на переправу с четырех утра.

Якобы сначала всех пассажиров вывели на улицу, а после "тщательной проверки" документов запустили обратно в поезд.

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