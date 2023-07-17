"С интересом наблюдаем". Заявление СБУ о подрыве моста в Крым – данные будут после Победы

Все детали об организации подрыва Крымского моста под утро 17 июля Служба безопасности Украины "обязательно раскроет после нашей Победы". Об этом LIGA.net заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", – добавил представитель Службы.

Дехтяренко напомнил, что в одном из интервью глава СБУ Василий Малюк заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

При этом Крымский мост – один из транспортных коридоров военных поставок для российской армии на юге Украины.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ . 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Только спустя час оккупанты Крыма сообщили о "ЧП" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост - спецоперация СБУ и ВМС . Повреждено дорожное полотно на пролетах, хотя опоры якобы целы. Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика , после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало , что это сделала Украина.

Ровно 9 лет назад, 17 июля 2014 года, российские оккупанты сбили над Донбассом пассажирский лайнер Boeing рейса МН17. Все на борту погибли.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.