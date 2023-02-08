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MH17. Следственная группа полагает, что решение предоставить боевикам "Бук" принял Путин

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 15:14
MH17. Следственная группа полагает, что решение предоставить боевикам
Владимир Путин (Фото: EPA)

Объединенная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы MH17 заявила, что есть веские основания полагать, что решение о предоставлении ракетного комплекса "Бук" боевикам террористической организации ДНР было принято российским диктатором Владимиром Путиным.

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JIT поделилась своими выводами с родственниками 298 жертв и опубликовала их в отчете.

Вместе с тем там отметили, что, хотя и было обнаружено много новой информации о различных лицах, причастных к этому преступлению, "доказательства недостаточно конкретны, чтобы привести к новым судебным преследованиям".

Согласно отчету JIT, запрос боевиков на зенитные орудия большей дальности обсуждался в администрации президента в Москве во второй половине июня 2014 года, и решение было положительным.

В записанных телефонных разговорах представители российского правительства говорят, что решение об оказании военной поддержки остается за президентом. Один из них говорит, что это откладывается на неделю, "потому что решение принимает только один (…), человек, который в это время находится на саммите во Франции". В это время, 5 и 6 июня 2014 года, Путин находится на праздновании Дня Д во Франции. У следствия есть конкретная информация, что запрос террористов был передан Путину, и он принял положительное решение. Неизвестно, упоминается ли в запросе система "Бук", но через некоторое время на Донбасс доставляются тяжелые системы ПВО, в том числе "Бук", который позже сбивает MH17.

Вадим Ребрина
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MH17 бук владимир путин
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