Гиркин, Дубинский и Харченко виновны в катастрофе MH17. Пулатов оправдан — суд в Гааге

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и другие подозреваемые признаны виновными в катастрофе рейса в 2014 году. Соответствующее решение вынес суд в Гааге, сообщил корреспондент Sky News Адам Парсонс.

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Судья заявил, что обвинения против Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Суд считает, что пусковая установка "Бук", с которой сбили самолет, была ввезена из России по заявлению Дубинского.

Четвертый подозреваемый Олег Пулатов был оправдан.

"Именно в результате этого развертывания MH17 был сбит. Подразделение было затем возвращено на территорию России, чтобы попытаться избежать международного протеста", — заявил судья Хендрик Стенхейс.

Он отметил, что шансы на то, чтобы кто-либо на борту самолета выжил после атаки "Бука", были равны нулю.

Гиркин, Дубинский и Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению.

22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение. В марте заслушали сторону обвинения.

14 марта 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали судебный процесс в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за сбитый на Донбассе рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.

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Дмитро Гриниченко

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