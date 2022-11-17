UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гиркин, Дубинский и Харченко виновны в катастрофе MH17. Пулатов оправдан — суд в Гааге

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 16:27
Гиркин, Дубинский и Харченко виновны в катастрофе MH17. Пулатов оправдан — суд в Гааге - Фото
Игорь Гиркин (Фото: скриншот с видео)

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и другие подозреваемые признаны виновными в катастрофе рейса в 2014 году. Соответствующее решение вынес суд в Гааге, сообщил корреспондент Sky News Адам Парсонс.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Судья заявил, что обвинения против Гиркина, а также подсудимых Сергея Дубинского и Леонида Харченко считаются доказанными. Суд считает, что пусковая установка "Бук", с которой сбили самолет, была ввезена из России по заявлению Дубинского. 

Четвертый подозреваемый Олег Пулатов был оправдан. 

"Именно в результате этого развертывания MH17 был сбит. Подразделение было затем возвращено на территорию России, чтобы попытаться избежать международного протеста", — заявил судья Хендрик Стенхейс.

Он отметил, что шансы на то, чтобы кто-либо на борту самолета выжил после атаки "Бука", были равны нулю.

Гиркин, Дубинский и Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению. 

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключение следствия: лайнер сбил "Бук" 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Идет судебный процесс. Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ

  • 22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение. В марте заслушали сторону обвинения. 
  • 14 марта 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали судебный процесс в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за сбитый на Донбассе рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.  

Читайте также: Украина продолжает добиваться ответственности виновных в уничтожении рейса MH17 – МИД 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война MH17 суд в гааге игорь гиркин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 