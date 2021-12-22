Прокурор на суде по делу MH17 считает, что все четверо обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing заслуживают пожизненного заключения. Об этом было заявлено 22 декабря в ходе судебных слушаний.

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В Нидерландах продолжаются слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17 над Донбассом. Процесс Окружного суда Гааги проходит на территории аэропорта Схипхол в Амстердаме. Ведется прямая трансляция.

На предыдущих заседаниях суда обвинение заявило, что считает доказанным, что рейс MH17 был сбит из установки Бук, которая была доставлена из России и принадлежала российским вооруженным силам.

Обвинение не установило, кто именно отдал приказ на запуск ракеты. Подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, сказал обвинитель, не сами нажали кнопку, однако запросили, получили и использовали Бук в целях ведения боевых действий, сбив при этом гражданский рейс MH17.

Подсудимые, указал прокурор, "не принимали участия в международном конфликте как военнослужащие" и "не соблюдали законов ведения войны", поэтому к ним должны быть применены уголовные статьи, предусматривающие наказание за убийство 298 человек при уничтожении самолета.

Сегодня последний день, отведенный для представления доказательств и заключений стороны обвинения. После него суд уйдет на перерыв до марта 2022 года. Затем состоится выступление защитников подсудимого Олега Пулатова (остальные обвиняемые отказались участвовать в суде даже заочно), после чего будут начаты прения сторон.

В зависимости от времени, которое займут прения, суд огласит вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

28 октября СМИ сообщали, что Россия пытается запугать адвокатов родственников жертв сбитого рейса MH17.

30 ноября сообщалось, что Нидерланды планируют инициировать еще один процесс против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 – через Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Сергей Бережной

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