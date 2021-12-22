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Новости | Дело MH17. Прокурор просит для Гиркина и трох его пособников пожизненное заключение

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 14:05
Дело MH17. Прокурор просит для Гиркина и трох его пособников пожизненное заключение - Фото
Фото: EPA

Прокурор на суде по делу MH17 считает, что все четверо обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing заслуживают пожизненного заключения. Об этом было заявлено 22 декабря в ходе судебных слушаний.

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В Нидерландах продолжаются слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17 над Донбассом. Процесс Окружного суда Гааги проходит на территории аэропорта Схипхол в Амстердаме. Ведется прямая трансляция.

На предыдущих заседаниях суда обвинение заявило, что считает доказанным, что рейс MH17 был сбит из установки Бук, которая была доставлена из России и принадлежала российским вооруженным силам. 

Обвинение не установило, кто именно отдал приказ на запуск ракеты. Подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, сказал обвинитель, не сами нажали кнопку, однако запросили, получили и использовали Бук в целях ведения боевых действий, сбив при этом гражданский рейс MH17. 

Подсудимые, указал прокурор, "не принимали участия в международном конфликте как военнослужащие" и "не соблюдали законов ведения войны", поэтому к ним должны быть применены уголовные статьи, предусматривающие наказание за убийство 298 человек при уничтожении самолета.

Сегодня последний день, отведенный для представления доказательств и заключений стороны обвинения. После него суд уйдет на перерыв до марта 2022 года. Затем состоится выступление защитников подсудимого Олега Пулатова (остальные обвиняемые отказались участвовать в суде даже заочно), после чего будут начаты прения сторон.

В зависимости от времени, которое займут прения, суд огласит вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. 

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключения следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Идет судебный процесс. Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.
Сергей Бережной
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агрессия России Донбасс нидерланды MH17 Схипхол Окружной суд Гааги
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