Новости | Дело MH17. Прокурор просит для Гиркина и трох его пособников пожизненное заключение
Прокурор на суде по делу MH17 считает, что все четверо обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing заслуживают пожизненного заключения. Об этом было заявлено 22 декабря в ходе судебных слушаний.
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В Нидерландах продолжаются слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17 над Донбассом. Процесс Окружного суда Гааги проходит на территории аэропорта Схипхол в Амстердаме. Ведется прямая трансляция.
На предыдущих заседаниях суда обвинение заявило, что считает доказанным, что рейс MH17 был сбит из установки Бук, которая была доставлена из России и принадлежала российским вооруженным силам.
Обвинение не установило, кто именно отдал приказ на запуск ракеты. Подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, сказал обвинитель, не сами нажали кнопку, однако запросили, получили и использовали Бук в целях ведения боевых действий, сбив при этом гражданский рейс MH17.
Подсудимые, указал прокурор, "не принимали участия в международном конфликте как военнослужащие" и "не соблюдали законов ведения войны", поэтому к ним должны быть применены уголовные статьи, предусматривающие наказание за убийство 298 человек при уничтожении самолета.
Сегодня последний день, отведенный для представления доказательств и заключений стороны обвинения. После него суд уйдет на перерыв до марта 2022 года. Затем состоится выступление защитников подсудимого Олега Пулатова (остальные обвиняемые отказались участвовать в суде даже заочно), после чего будут начаты прения сторон.
В зависимости от времени, которое займут прения, суд огласит вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
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