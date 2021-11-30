Дело MH17. Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России – СМИ

Нидерланды планируют инициировать новый процесс против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 – через Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщает RTL со ссылкой на собеседника в МИД Нидерландов.

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Как отмечается, Нидерланды уже несколько лет пытаются добиться признания Россией своей ответственности за трагедию МН17. Для этого рассматривают разные дальнейшие шаги.

В частности, планируется начать процедуру в ICAO по нарушению Россией Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно этой конвенции, страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

В статье 3bis Чикагской конвенции говорится, что все государства должны воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов и что жизни людей на борту не должны подвергаться опасности.

"Если ICAO признает, что Россия виновата, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может быть основанием для другого судебного процесса", – говорится в материале RTL.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять новый Кабинет министров, который пока не сформирован.

Не исключается, что к процессу присоединится Австралия.

Также Нидерланды рассматривали возможность подать на Россию в Международный суд за финансирование боевиков на востоке Украины.

До конца 2022 года будет вынесено решение по делу о трагедии лайнера Boeing рейса MH17, который летом 2014 года был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом.

Наталия Медведева

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