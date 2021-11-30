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Дело MH17. Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 22:27
Дело MH17. Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России – СМИ - Фото
Суд по делу MH17 (фото - ЕРА)

Нидерланды планируют инициировать новый процесс против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 – через Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщает RTL со ссылкой на собеседника в МИД Нидерландов.

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Как отмечается, Нидерланды уже несколько лет пытаются добиться признания Россией своей ответственности за трагедию МН17. Для этого рассматривают разные дальнейшие шаги.

В частности, планируется начать процедуру в ICAO по нарушению Россией Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно этой конвенции, страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

В статье 3bis Чикагской конвенции говорится, что все государства должны воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов и что жизни людей на борту не должны подвергаться опасности.

"Если ICAO признает, что Россия виновата, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может быть основанием для другого судебного процесса", – говорится в материале RTL.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять новый Кабинет министров, который пока не сформирован. 

Не исключается, что к процессу присоединится Австралия.

Также Нидерланды рассматривали возможность подать на Россию в Международный суд за финансирование боевиков на востоке Украины.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на бортуВыводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.
Наталия Медведева
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нидерланды MH17
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