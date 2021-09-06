Для приговора по делу МН17 запланировали три даты. Умер один из свидетелей

До конца 2022 года будет вынесено решение по делу о трагедии лайнера Boeing рейса MH17, который летом 2014 года был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом. Прогноз по срокам озвучил на слушаниях в Нидерландах судья Хендрик Стейнхейс, хронику заседания ведет местное издание De Telegraaf.

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По мнению судьи, нидерландская прокуратура выступит с обвинительным актом в ноябре-декабре текущего года. Затем в марте 2022-го у защиты будет месяц на выступления, после чего в публичной части процесса сделают паузу. Затем, в начале лета, начнутся финальные слушания.

По словам Стейнхейса, решение могут вынести 22 сентября 2022 года. Если будут задержки, эта дата сдвинется на 17 ноября, а дедлайн – 15 декабря.

Между тем, он предостерег от озвучивания конкретных сроков. Сейчас, сказал судья, "сложно понимать, сколько времени понадобится суду" из-за масштабности этого дела.

Стейнхейс также сообщил, что несколько недель назад умер из-за проблем со здоровьем один из свидетелей по делу.

Уголовное дело по МН17 ведется с марта 2020 года. Обвинения выдвинуты против четверых боевиков: трех россиян и одного человека с паспортом Украины. Это:

→ сотрудник ФСБ в отставке Игорь (Стрелков) Гиркин;

→ отставной сотрудник ГРУ Сергей Дубинский;

→ отставной офицер армии России Олег Пулатов;

→ командующий подразделением разведки террористов ДНР Леонид Харченко.

Власти РФ отказали в допросе своих граждан среди обвиняемых, сообщил судья.

6 сентября в судебном комплексе Схипхол возобновились заседания: слово дали родственникам и близким погибших. Цитаты их заявлений приводит у себя в Twitter журналистка De Telegraaf Саскья Беллеман. Всего в этом трехнедельном блоке слушаний выскажутся около 90 человек.

Евгений Пилипенко

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