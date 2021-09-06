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Для приговора по делу МН17 запланировали три даты. Умер один из свидетелей

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 14:35
Для приговора по делу МН17 запланировали три даты. Умер один из свидетелей - Фото
Суд по делу MH17 (фото - ЕРА)

До конца 2022 года будет вынесено решение по делу о трагедии лайнера Boeing рейса MH17, который летом 2014 года был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом. Прогноз по срокам озвучил на слушаниях в Нидерландах судья Хендрик Стейнхейс, хронику заседания ведет местное издание De Telegraaf.

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По мнению судьи, нидерландская прокуратура выступит с обвинительным актом в ноябре-декабре текущего года. Затем в марте 2022-го у защиты будет месяц на выступления, после чего в публичной части процесса сделают паузу. Затем, в начале лета, начнутся финальные слушания.

По словам Стейнхейса, решение могут вынести 22 сентября 2022 года. Если будут задержки, эта дата сдвинется на 17 ноября, а дедлайн – 15 декабря.

Между тем, он предостерег от озвучивания конкретных сроков. Сейчас, сказал судья, "сложно понимать, сколько времени понадобится суду" из-за масштабности этого дела.

Стейнхейс также сообщил, что несколько недель назад умер из-за проблем со здоровьем один из свидетелей по делу.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на бортуВыводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Уголовное дело по МН17 ведется с марта 2020 года. Обвинения выдвинуты против четверых боевиков: трех россиян и одного человека с паспортом Украины. Это:

→ сотрудник ФСБ в отставке Игорь (Стрелков) Гиркин;

→ отставной сотрудник ГРУ Сергей Дубинский;

→ отставной офицер армии России Олег Пулатов;

→ командующий подразделением разведки террористов ДНР Леонид Харченко.

Власти РФ отказали в допросе своих граждан среди обвиняемых, сообщил судья.

6 сентября в судебном комплексе Схипхол возобновились заседания: слово дали родственникам и близким погибших. Цитаты их заявлений приводит у себя в Twitter журналистка De Telegraaf Саскья Беллеман. Всего в этом трехнедельном блоке слушаний выскажутся около 90 человек.

Евгений Пилипенко
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война Донбасс приговор авиакатастрофа вердикт MH17 игорь гиркин Сергей Дубинский леонид харченко Олег Пулатов Схипхол
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