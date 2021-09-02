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Дело MH17. Следствие просит жителей Курска поделиться любой информацией

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 14:15
Дело MH17. Следствие просит жителей Курска поделиться любой информацией - Фото
Реконструкция сбитого самолета Boeing 737 рейса MH17 (фото - ЕРА)

Совместная следственная группа (JIT), которая ведет расследование гибели малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, обратилась за информацией к жителям российского Курска. Об этом сообщает Politie.

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Следователи просят связаться с ними всех, включая российских военных, у кого есть какая-либо информация, имеющая отношение к катастрофе: фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы.

В JIT уверены, что ЗРК Бук, из которого был сбит над Донбассом MH17, прибыл на оккупированную территорию Украины из Курска и принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде.

"Возможно, для Вас этот факт – пятно на Вашем городе или Вашей армии. Мы это понимаем. Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная", – говорится в письме, текст которого приводят журналисты.

Следствие хотело бы узнать, кто из 53-й бригады принял решение об отправке ЗРК Бук в Украину, кто входил в его экипаж и почему было принято решение о пуске ракеты, уничтожившей малайзийский Boeing.

  • 19 июня 2019-го Объединенная следственная группа обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Денис Юдин
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