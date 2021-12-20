Дело MH17. Обвинение считает, российский Бук был доставлен для атаки на украинский самолет

Обвинение на суде по делу MH17 считает, что российский Бук был доставлен на Донбасс для атаки на украинский самолет. Об этом было заявлено в ходе судебных слушаний.

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20 декабря в Нидерландах продолжились основные слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17 над Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда Гааги.

Процесс проходит на территории аэропорта Схипхол. Ведется прямая трансляция.

Поскольку на заседании 8 декабря было официально объявлено, что Россия отклонила запрос Нидерландов на приглашение в суд в качестве свидетеля по делу MH17 Сергея Мучкаева, который командовал 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ в 2014 году, и ждать показаний от этого свидетеля защиты суд не может, суд передал слово стороне обвинения для основного выступления по существу дела.

Согласно предварительному плану, обвинение будет представлять свои аргументы в течение трех дней, и 22 декабря сообщит, какого именно наказания оно требует для четверых заочно обвиняемых.

Обвинение заявило, что считает доказанным, что рейс MH17 был сбит из установки Бук, которая была доставлена из России и принадлежала российским вооруженным силам. Основанием для такого заключения стали свидетельские показания, аудиозаписи телефонных разговоров обвиняемых, протоколы исследования обломков самолета, а также фото- и видеосвидетельства, задокументировавшие перемещения установки Бук.

Обвинение не установило, кто именно отдал приказ на запуск ракеты. Подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко, сказал обвинитель, не сами нажали кнопку, однако запросили, получили и использовали Бук в целях ведения боевых действий, сбив при этом гражданский рейс MH17.

Сторона обвинения исходит из того, что обвиняемые, скорее всего, намеревались сбить украинский военный самолет, но это не меняет сути обвинений. Обвинение подчеркивает, что подсудимые "не принимали участия в международном конфликте как военнослужащие" и "не соблюдали законов ведения войны", поэтому к ним должны быть применены уголовные статьи, предусматривающие наказание за убийство 298 человек при уничтожении самолета.

Ожидается, что после 22 декабря суд объявит перерыв до марта 2022 года. После перерыва состоится выступление защитников подсудимого Олега Пулатова (остальные обвиняемые отказались участвовать в суде даже заочно), после чего будут начаты прения сторон.

В зависимости от времени, которое займут прения, суд огласит вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

28 октября СМИ сообщали, что Россия пытается запугать адвокатов родственников жертв сбитого рейса MH17.

30 ноября сообщалось, что Нидерланды планируют инициировать еще один процесс против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 – через Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Сергей Бережной

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