Дело MH17: Россия отказалась отправить на суд в Нидерланды командира курской бригады ПВО

Россия отклонила запрос Нидерландов на приглашение в суд в качестве свидетеля по делу MH17 Сергея Мучкаева, который командовал 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ в 2014 году. Об этом сообщил в среду на слушаниях по делу судья Хендрик Стейнхейс.

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По словам судьи, запрос был направлен в начале ноября. 3 декабря поступил ответ, в котором российская сторона отказалась от сотрудничества на основании того, что Мучкаев имеет доступ к секретной информации и его опрос в качестве свидетеля может привести к раскрытию этой информации.

Поскольку допрос этого свидетеля стал невозможен, у стороны обвинения больше нет процедурных препятствий для представления обвинительного заключения. Ранее сообщалось, что это может произойти между 20 и 24 декабря 2021 года.

Процесс по делу о гибели рейса MH17 проходит на территории аэропорта Схипхол. С сегодняшнего заседания велась прямая трансляция.

24 мая 2018 года следственная группа обнародовала первые выводы, согласно которым МН17 был сбит ракетой 1986 года выпуска, выпущенной ЗРК БУК 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

28 октября СМИ сообщали, что Россия пытается запугать адвокатов родственников жертв сбитого рейса MH17.

30 ноября сообщалось, что Нидерланды планируют инициировать еще один процесс против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 – через Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

До конца 2022 года будет вынесено решение по делу о трагедии лайнера Boeing рейса MH17, который летом 2014 года был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом.

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Сергей Бережной

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