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Дело MH17: Россия отказалась отправить на суд в Нидерланды командира курской бригады ПВО

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 20:01
Дело MH17: Россия отказалась отправить на суд в Нидерланды командира курской бригады ПВО - Фото
Заседание суда в Нидерландах по делу о сбитом на Донбассе самолете рейса MH17 (Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)

Россия отклонила запрос Нидерландов на приглашение в суд в качестве свидетеля по делу MH17 Сергея Мучкаева, который командовал 53-й зенитной ракетной бригадой ВС РФ в 2014 году. Об этом сообщил в среду на слушаниях по делу судья Хендрик Стейнхейс.

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По словам судьи, запрос был направлен в начале ноября. 3 декабря поступил ответ, в котором российская сторона отказалась от сотрудничества на основании того, что Мучкаев имеет доступ к секретной информации и его опрос в качестве свидетеля может привести к раскрытию этой информации.

Поскольку допрос этого свидетеля  стал невозможен, у стороны обвинения больше нет процедурных препятствий для представления обвинительного заключения. Ранее сообщалось, что это может произойти между 20 и 24 декабря 2021 года.

Процесс по делу о гибели рейса MH17 проходит на территории аэропорта Схипхол. С сегодняшнего заседания велась прямая трансляция.

24 мая 2018 года следственная группа обнародовала первые выводы, согласно которым МН17 был сбит ракетой 1986 года выпуска, выпущенной ЗРК БУК 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Читайте также: Дело МН17: новые документы по российскому ЗРК Бук в Донбассе

Сергей Бережной
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агрессия России Донбасс авиакатастрофа MH17 зрк бук Схипхол Сергей Мучкаев
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