Россия пытается запугать адвокатов родственников жертв MH17 – СМИ

Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы MH17 заявили нидерландскому Национальному координатору по борьбе с терроризмом (NCTV) о преследованиях со стороны неизвестных. NCTV полагает, что таким образом Россия пытается запугать юристов, пишет RTL Nieuws.

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В начале сентября в суде по MH17 начали выступать ближайшие родственники погибших. Их адвокаты активизировали свою деятельность, хотя обычно они не играют ведущей роли в зале суда – там, в первую очередь, выступают прокуратура и адвокаты единственного представленного подозреваемого. Однако юристы родственников имеют доступ ко всем материалам дела.

Восемь адвокатов были приглашены в NCTV 22 сентября. После работы с ними координатор заявил, что Россия якобы пыталась запугать юристов, и предложил включить их в программу безопасности.

В частности двое адвокатов заявили о преследовании, когда они на автомобилях направлялись в свои частные дома после одного из заседаний суда. Еще один видел, как двое подозрительных мужчин в солнечных очках необычно долго ходили вокруг его дома. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах.

По словам Бен де Йонга, исследователя из Лейденского университета, специализирующегося на российских службах безопасности и разведки, этот подход соответствует тому, как действует Россия. "Если вы воспринимаете группу как врага, потому что она негативно отзывается о России в СМИ или публично, то вы должны что-то с этим делать. Вы должны запугать этих людей и попытаться обезопасить их разными способами..." – сказал он.

До конца 2022 года будет вынесено решение по делу о трагедии лайнера Boeing рейса MH17, который летом 2014 года был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом.

Вадим Ребрина

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