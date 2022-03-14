Австралия и Нидерланды будут судиться с РФ за сбитый рейс MH17

Австралия и Нидерланды сегодня инициировали судебный процесс в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за сбитый на Донбассе рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году. Об этом сообщается на сайте правительства Австралии.

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В своем иске Австралия и Нидерланды будут полагаться на доказательства того, что:

- Рейс MH17 был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук";

- ракетный комплекс был доставлен из России утром 17 июля 2014 в район, где находились подконтрольные РФ боевики;

- ракетный комплекс принадлежал 53-й зенитной бригаде Российской Федерации и сопровождался обученным российским военным расчетом;

- "Бук" выпустил ракету, сбившую рейс MH17, в результате чего погибли все 298 человек на борту;

- ракета могла быть запущена только обученным российским экипажем "Бук" или, по крайней мере, кем-то, кто действовал по их указанию или контролю;

- ракетный комплекс "Бук" был возвращен в РФ вскоре после сбития рейса MH17.

Как отмечается, в октябре 2020 года Россия в одностороннем порядке вышла из переговоров с Австралией и Нидерландами по поводу сбития рейса MH17 и отказалась вернуться за стол переговоров, несмотря на неоднократные просьбы Австралии и Нидерландов.

Новое судебное разбирательство станет дополнением к национальному судебному преследованию в Нидерландах четырех подозреваемых в их индивидуальной уголовной ответственности за сбитие рейса MH17.

Валерия Давыдова

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