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Украина продолжает добиваться ответственности виновных в уничтожении рейса MH17 – МИД

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 12:44
Украина продолжает добиваться ответственности виновных в уничтожении рейса MH17 – МИД - Фото
Место падения сбитого MH17 (Фото - EPA)

Украина намерена добиваться правды, справедливости и привлечения к ответственности виновных в гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел в связи с восьмой годовщиной трагедии.

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МИД заявил, что Украина полностью доверяет уголовному расследованию Национальной прокуратуры Нидерландов и тому, как рассматривается вопрос об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации.

"Мы призываем все вовлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией СБ ООН", – сказано в заявлении.

МИД выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших на рейсе MH17.

"Хотя ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания их семей и близких, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы подобный трагический инцидент никогда не повторился", – пишет МИД.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной террористам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Заключения следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Идет судебный процесс. Нидерланды также подали иск на РФ в ЕСПЧ.
  • 22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение. Окончание суда ожидается осенью.

Сергей Бережной
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MH17
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