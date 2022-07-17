Украина продолжает добиваться ответственности виновных в уничтожении рейса MH17 – МИД

Украина намерена добиваться правды, справедливости и привлечения к ответственности виновных в гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел в связи с восьмой годовщиной трагедии.

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МИД заявил, что Украина полностью доверяет уголовному расследованию Национальной прокуратуры Нидерландов и тому, как рассматривается вопрос об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации.

"Мы призываем все вовлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с резолюцией СБ ООН", – сказано в заявлении.

МИД выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших на рейсе MH17.

"Хотя ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания их семей и близких, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы подобный трагический инцидент никогда не повторился", – пишет МИД.

22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение. Окончание суда ожидается осенью.

Сергей Бережной

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