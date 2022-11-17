Рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства — решение суда в Гааге

Суд в Гааге официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, которая была выпущена с временно оккупированной территории. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление судьи.

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Зачитывая приговор, председатель суда Хендрик Стенхейс заявил, что суд установил, что MH17 был сбит российской ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе Первомайского под Снежным — эта территория контролировалась оккупантами на момент катастрофы.

Четверо подозреваемых — российские террористы Игорь Гришин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также боевик Леонид Харченко — не явились в суд на оглашение приговора, так как они отказались присутствовать на суде.

Прокуратура потребовала пожизненного заключения и ордеров на арест подозреваемых, которые остаются на свободе. Ни один из них не явился в суд, и только Пулатов решил назначить адвокатов, которые не признали себя виновными от его имени.

22 декабря 2021 года сторона обвинения на суде по делу MH17 закончила представление доказательств и запросила для всех четверых обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing пожизненное заключение. В марте заслушали сторону обвинения.

14 марта 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали судебный процесс в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за сбитый на Донбассе рейс MH17 Malaysia Airlines в 2014 году.

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Дмитро Гриниченко

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