Крымский мост. После подрыва российские оккупанты остановили движение поездов

Российские оккупанты остановили движение поездов на Крымском мосту после подрыва переправы в ночь на 17 июля. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Захватчики пишут, что движение железнодорожного транспорта по Керченскому мосту остановлено.

Отмечается, что пассажиры поезда сообщением "Москва-Евпатория" говорят, что их состав стоит около двух часов в районе Тамани Краснодарского края.

Кроме этого, россияне остановили движение паромной переправы через Керченский пролив.

17 июля стало известно , что на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров и РФ, якобы произошло "чрезвычайное происшествие", а движение по нему было перекрыто.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. До этого в России неоднократно заявляли о "должной защите" моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы "надежности конструкции" этого объекта.

В тот же день в СБУ намекнули, кто именно стоит за подрывом Крымского моста, но впоследствии подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Отмечается, что операция требовалась для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов. Читайте также: Пять бронеавтомобилей "Ахмат" ехали по Крымскому мосту к оккупантам, но не доехали – ГУР

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