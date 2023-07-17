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Крымский мост. После подрыва российские оккупанты остановили движение поездов

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 08:33
Крымский мост. После подрыва российские оккупанты остановили движение поездов - Фото
Крымский мост (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты остановили движение поездов на Крымском мосту после подрыва переправы в ночь на 17 июля. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Захватчики пишут, что движение железнодорожного транспорта по Керченскому мосту остановлено.
Отмечается, что пассажиры поезда сообщением "Москва-Евпатория" говорят, что их состав стоит около двух часов в районе Тамани Краснодарского края.
Кроме этого, россияне остановили движение паромной переправы через Керченский пролив. 
17 июля стало известно, что на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров и РФ, якобы произошло "чрезвычайное происшествие", а движение по нему было перекрыто. 
  • Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту раздался взрыв. До этого в России неоднократно заявляли о "должной защите" моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы "надежности конструкции" этого объекта.
  • В тот же день в СБУ намекнули, кто именно стоит за подрывом Крымского моста, но впоследствии подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.
  • 8 июля 2023 года в Минобороны открыто признали, что Украина взорвала Крымский мост 8 октября 2022 года. Отмечается, что операция требовалась для того, чтобы сломать логистику российских оккупантов.

Читайте также: Пять бронеавтомобилей "Ахмат" ехали по Крымскому мосту к оккупантам, но не доехали – ГУР

Дмитрий Гриниченко
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