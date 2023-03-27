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Пять бронеавтомобилей "Ахмат" ехали по Крымскому мосту к оккупантам, но не доехали – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 20:47
Пять бронеавтомобилей
Фото - ГУР

Пять бронеавтомобилей российских оккупантов З-СТС "Ахмат" не доехали до зоны боевых действий. О повреждении бронетехники оккупантов во время передвижения по незаконно построенному Крымскому мосту сообщило Главное управление разведки Минобороны.

По данным ГУР, вчера, 26 марта, колонна из пяти машин С-СТС 34 отдельной мотострелковой бригады РФ ехала по Крымскому мосту в направлении временно оккупированного полуострова.

"Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны". Как результат – четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте", – отметили в ГУР.

По данным разведки, "Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующие на Приднепровском направлении.

Военная разведка не уточнила, что именно привело к повреждению российской техники.

СПРАВКА. З-СТС "Ахмат" создали специально по заказу одной из силовых структур Чечни после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Российские пропагандисты заявляли, что мероприятия по разработке проекта заняли всего 25 дней и называли С-СТС "одной из самых интересных современных российских разработок в этой области". Россияне создавали "Ахматы" как упрощенную альтернативу "Тайфунам" – у них хуже тактико-технические и эксплуатационные параметры, но они дешевле и, по словам россиян, их можно быстрее производить.

Смотрите также: "Ожидают, обнаруживают, уничтожают". Видео работы снайперов ГУР под Бахмутом

Оксана Житнюк
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Крым разведка гур крымский мост Херсонская область ахмат З-СТС
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