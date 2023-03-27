Пять бронеавтомобилей "Ахмат" ехали по Крымскому мосту к оккупантам, но не доехали – ГУР
Пять бронеавтомобилей российских оккупантов З-СТС "Ахмат" не доехали до зоны боевых действий. О повреждении бронетехники оккупантов во время передвижения по незаконно построенному Крымскому мосту сообщило Главное управление разведки Минобороны.
По данным ГУР, вчера, 26 марта, колонна из пяти машин С-СТС 34 отдельной мотострелковой бригады РФ ехала по Крымскому мосту в направлении временно оккупированного полуострова.
"Впрочем, по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны". Как результат – четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте", – отметили в ГУР.
По данным разведки, "Ахматы" ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующие на Приднепровском направлении.
Военная разведка не уточнила, что именно привело к повреждению российской техники.
- Поздно вечером 20 марта крымские паблики сообщили о взрывах в Джанкое и опубликовали видео.
- В ГУР позже сообщили, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.
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