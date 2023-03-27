Главное управление разведки Минобороны опубликовало видео работы украинских снайперов на Бахмутском направлении. На обнародованных кадрах зафиксирована ликвидация шести окупантов.

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"Снайперы ГУР МО Украины ликвидируют врагов под Бахмутом: ожидают, обнаруживают и уничтожают российских оккупантов", – говорится в подписи к видео.

Вечером 27 марта спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона, что в течение суток на Бахмутском направлении было 19 боевых столкновений (17 из них – в районе самого Бахмута), россияне совершили 163 обстрела на направлении. Украинские силы в течение суток убили 124 россиянин, еще 149 оккупантов получили ранения.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что суммарные потери россиян убитыми с начала полномасштабной войны составили 171 160 кафиров (+610 за минувшие сутки).

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Оксана Житнюк

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