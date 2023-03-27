Потери: ВСУ уничтожили 610 россиян, сожгли 16 единиц техники и восемь артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 610 российских оккупантов, 16 единиц техники и восемь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута, Кременной и Донецка, а ВСУ отбили более 60 атак за сутки.
Общие потери РФ за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 171160 (+610),
— танков — 3595,
— боевых бронированных машин — 6953 (+6),
— артиллерийских систем — 2638 (+7),
— РСЗО — 523 (+1),
— средств ПВО — 277,
— самолетов — 305,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216,
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5493 (+7),
— специальной техники — 285 (+3).
- 4 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
- Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".
- "Хватит сил удержать фронт". В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.
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