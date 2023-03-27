Потери: ВСУ уничтожили 610 россиян, сожгли 16 единиц техники и восемь артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 610 российских оккупантов, 16 единиц техники и восемь артиллерийских систем за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что враг наступает в районе Бахмута, Кременной и Донецка, а ВСУ отбили более 60 атак за сутки.

Общие потери РФ за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 171160 (+610),

— танков — 3595,

— боевых бронированных машин — 6953 (+6),

— артиллерийских систем — 2638 (+7),

— РСЗО — 523 (+1),

— средств ПВО — 277,

— самолетов — 305,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2216,

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5493 (+7),

— специальной техники — 285 (+3).

4 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

"Хватит сил удержать фронт". В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

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Дмитро Гриниченко

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