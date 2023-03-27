Генштаб: РФ атакует под Бахмутом, Кременной и Донецком, ВСУ отбили более 60 атак — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной и Донецка, Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

На Купянском и Лиманском направлениях за сутки противник безуспешно атаковал в районах Синьковки, Белогоровки и Веселого.

Россияне продолжают штурмовать Бахмут, который удерживают украинские воины, а также районы Богдановки и Ивановского.

Также захватчики безуспешно наступали около Новобахмутовки, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки и Марьинки.

ГШ пишет, что оккупанты продолжают нести тяжелые потери — во временно оккупированное Троицкое Луганской области в местный морг за сутки привезли около 100 тел погибших россиян, а на лечение прибыло около 140 раненых.

Дмитро Гриниченко

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