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Генштаб: РФ атакует под Бахмутом, Кременной и Донецком, ВСУ отбили более 60 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 07:13
Генштаб: РФ атакует под Бахмутом, Кременной и Донецком, ВСУ отбили более 60 атак — карта - Фото
Танки ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной и Донецка, Вооруженные Силы Украины отбили более 60 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что противник сосредоточен на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. 

На Купянском и Лиманском направлениях за сутки противник безуспешно атаковал в районах Синьковки, Белогоровки и Веселого. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Россияне продолжают штурмовать Бахмут, который удерживают украинские воины, а также районы Богдановки и Ивановского. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Также захватчики безуспешно наступали около Новобахмутовки, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки и Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

ГШ пишет, что оккупанты продолжают нести тяжелые потери — во временно оккупированное Троицкое Луганской области в местный морг за сутки привезли около 100 тел погибших россиян, а на лечение прибыло около 140 раненых. 

Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения врага, а ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, четыре района сосредоточений живой силы, вооружения и техники, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. 

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Дмитро Гриниченко
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