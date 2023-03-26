"Хватит сил удержать фронт". В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте остается непростой, но штурмов там стало меньше и в целом ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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"Стабилизация означает, что мы видим и контролируем действия противника, понимаем направления его действий, его замыслы. Мы знаем силы и средства, на которые можем рассчитывать. Знаем, что нам их хватит, чтобы удержать линию фронта. И знаем, где у нас резервы, чем можем подстраховаться и как можем ударить по врагу, чтобы сбить его наступательный потенциал", – сказал Череватый.



По его словам, за последние два дня количество российских штурмов на Бахмутском направлении уменьшилось до 17-18, хотя раньше было 35-50 и более.

"Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутскому направлению", – сказал Череватый.

В то же время он согласен, что зимнее наступление России можно считать захлебнувшимся.

"Мы не дали врагу нигде прорваться, не преуспели в стратегической наступательной операции, поэтому можно согласиться с этим утверждением", – сказал военный.

24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевский, но и там враг "выдыхается".

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Андрій Водяний

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