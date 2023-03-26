"Хватит сил удержать фронт". В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте
Ситуация в Бахмуте остается непростой, но штурмов там стало меньше и в целом ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире единого телемарафона в воскресенье.
По его словам, за последние два дня количество российских штурмов на Бахмутском направлении уменьшилось до 17-18, хотя раньше было 35-50 и более.
"Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутскому направлению", – сказал Череватый.
В то же время он согласен, что зимнее наступление России можно считать захлебнувшимся.
"Мы не дали врагу нигде прорваться, не преуспели в стратегической наступательной операции, поэтому можно согласиться с этим утверждением", – сказал военный.
- 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
- Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевский, но и там враг "выдыхается".
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