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"Хватит сил удержать фронт". В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 14:04
Бахмут (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр")

Ситуация в Бахмуте остается непростой, но штурмов там стало меньше и в целом ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире единого телемарафона в воскресенье.

"Стабилизация означает, что мы видим и контролируем действия противника, понимаем направления его действий, его замыслы. Мы знаем силы и средства, на которые можем рассчитывать. Знаем, что нам их хватит, чтобы удержать линию фронта. И знаем, где у нас резервы, чем можем подстраховаться и как можем ударить по врагу, чтобы сбить его наступательный потенциал", – сказал Череватый.

По его словам, за последние два дня количество российских штурмов на Бахмутском направлении уменьшилось до 17-18, хотя раньше было 35-50 и более.

"Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр резервами. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутскому направлению", – сказал Череватый.

В то же время он согласен, что зимнее наступление России можно считать захлебнувшимся.

"Мы не дали врагу нигде прорваться, не преуспели в стратегической наступательной операции, поэтому можно согласиться с этим утверждением", – сказал военный.

  • 24 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.
  • Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевский, но и там враг "выдыхается".

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео из дрона, что россияне сделали с городом

Андрій Водяний
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война бахмут Сергей Череватый
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