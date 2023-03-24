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Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом видео

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 23:10
Видео: "Адам"
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Город Бахмут Донецкой области, в районе которого уже в течение восьми месяцев ведутся самые ожесточенные на фронте бои, полностью разрушен российскими обстрелами и бомбардировками. Видео с дрона опубликовала сводная тактическая группа "Адам".

Видео было снято вчера, 23 марта.

На опубликованных кадрах – многочисленные воронки от снарядов, разрушенные частные и многоэтажные дома, дым от обстрелов.

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  • В районе Бахмута за минувшие сутки российские оккупанты потеряли 332 человека убитыми и 188 ранеными, за сутки там было 32 боевых столкновения и 276 обстрелов.
  • Главком ВСУ Залужный сообщил, что Бахмутское направление остается самым сложным на фронте, однако благодаря усилиям украинских защитников ситуацию удается стабилизировать.

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Оксана Житнюк
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