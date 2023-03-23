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Как выглядит "дорога жизни" на Бахмут: воронки от снарядов, разбитые авто – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 12:53
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Бойцы 46-й десантно-штурмовой бригады показали в сети короткий ролик с одной из "дорог жизни" со свободной территории востока Украины в Бахмут Донецкой области, который российские оккупанты с лета 2022 года пытаются взять в полное окружение.

На кадрах видно разбитую тяжелой техникой и снарядами/минами дорогу, на которой (и вдоль нее) стоит множество расстрелянной автотехники и ее фрагментов.

Часть дороги из Часова Яра на Бахмут, особенно около села Хромово, простреливается захватчиками, которые пытаются перерезать ее с севера.

Нажмите на карту, чтобы увеличить ее

Карта выше: deepstatemap.live

Смотрите видео: Зеленский побывал под Бахмутом, наградил бойцов

В начале марта на одной из дорог на Бахмут (не уточняется, какой именно, возможно, этой же) было снято еще такое видео:

Читайте также: Командир 30-й бригады ВСУ: Бахмут выполнил свою задачу на 200%. Путину он важен политически

Євген Пилипенко
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Часов ЯрвойнадорогабахмутХромовое
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