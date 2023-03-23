Бойцы 46-й десантно-штурмовой бригады показали в сети короткий ролик с одной из "дорог жизни" со свободной территории востока Украины в Бахмут Донецкой области, который российские оккупанты с лета 2022 года пытаются взять в полное окружение.
На кадрах видно разбитую тяжелой техникой и снарядами/минами дорогу, на которой (и вдоль нее) стоит множество расстрелянной автотехники и ее фрагментов.
Часть дороги из Часова Яра на Бахмут, особенно около села Хромово, простреливается захватчиками, которые пытаются перерезать ее с севера.
Карта выше: deepstatemap.live
Смотрите видео: Зеленский побывал под Бахмутом, наградил бойцов
В начале марта на одной из дорог на Бахмут (не уточняется, какой именно, возможно, этой же) было снято еще такое видео:
- Британская разведка заявила в середине марта 2023 года, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута.
- Замглавы МО Маляр о городе: "Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа".
- 13 марта генерал Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии, а 23 марта он сказал, что "совсем скоро" ВСУ воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей.
Читайте также: Командир 30-й бригады ВСУ: Бахмут выполнил свою задачу на 200%. Путину он важен политически
Комментарии