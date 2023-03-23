Бойцы 46-й десантно-штурмовой бригады показали в сети короткий ролик с одной из "дорог жизни" со свободной территории востока Украины в Бахмут Донецкой области, который российские оккупанты с лета 2022 года пытаются взять в полное окружение.

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На кадрах видно разбитую тяжелой техникой и снарядами/минами дорогу, на которой (и вдоль нее) стоит множество расстрелянной автотехники и ее фрагментов.

Часть дороги из Часова Яра на Бахмут, особенно около села Хромово, простреливается захватчиками, которые пытаются перерезать ее с севера.

Карта выше: deepstatemap.live

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В начале марта на одной из дорог на Бахмут (не уточняется, какой именно, возможно, этой же) было снято еще такое видео:

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Євген Пилипенко

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