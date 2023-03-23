Генштаб: РФ атакует дороги на Бахмут. Штурмует Авдеевку, Марьинку, отбито 83 атаки — карта

Российские оккупанты пытаются перерезать дороги на Бахмут, ведут штурмы в районе Кременной, Марьинки и Авдеевки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе украинские воины отбили 83 атаки. В направлении Лимана и Купянска россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, безуспешно атаковали в районе Макеевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении враг не прекращает наступление, теряя значительное количество пехоты, вооружений и техники. Силы обороны отбили многочисленные атаки в районах Бахмута, Богдановки (на север от города) и Предтечино (на юго-запад от города).

В районе Донецка оккупанты пытались штурмовать Новокалиновое, Степовое, Бердычи, Авдеевку, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинку и Победу.

Украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу РФ, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники. Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три сосредоточения пехоты, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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