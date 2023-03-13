Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу. Об этом он сказал во время общения с бойцами в районе Бахмута.
По его словам, чтобы заставить врага отказаться от наступления, необходимо нанести ему существенные потери в личном составе и технике.
Он отметил, что на Донбассе украинские воины вгрызаются в землю и отстаивают каждый клочок земли.
Сырский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины разрушат планы РФ и заставят ее покинуть оккупированные территории.
"Вы обороняете нашу землю и убиваете врага. Вы делаете большое дело, так как даете время на подготовку резервов. Нужно их не просто бить, а пинком под зад за границу. Я хочу, чтобы вы выполняли свои задачи и возвращались в свои подразделения целыми и невредимыми", — сказал генерал.
Недавно Сырский снова приехал под Бахмут. Он заявил, что делается все возможное для удержания города.
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