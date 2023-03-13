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Сырский: Бахмут дает время на подготовку резервов. Выбросим РФ пинком за границу — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 08:51
Александр Сырский в районе Бахмута (Фото: скриншот с видео)
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Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу. Об этом он сказал во время общения с бойцами в районе Бахмута.

По его словам, чтобы заставить врага отказаться от наступления, необходимо нанести ему существенные потери в личном составе и технике. 

Он отметил, что на Донбассе украинские воины вгрызаются в землю и отстаивают каждый клочок земли.

Сырский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины разрушат планы РФ и заставят ее покинуть оккупированные территории. 

"Вы обороняете нашу землю и убиваете врага. Вы делаете большое дело, так как даете время на подготовку резервов. Нужно их не просто бить, а пинком под зад за границу. Я хочу, чтобы вы выполняли свои задачи и возвращались в свои подразделения целыми и невредимыми", — сказал генерал.

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Недавно Сырский снова приехал под Бахмут. Он заявил, что делается все возможное для удержания города.

Читайте также: Залужный не попался в ловушку России в Бахмуте и не стал жечь резервы ВСУ — The Economist

Дмитро Гриниченко
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войнаДонбасснаступлениебахмуталександр сырский
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