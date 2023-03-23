Командир 30 бригады ВСУ: Бахмут выполнил свою задачу на 200%. Путину он важен политически

Командир 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского полковник Владимир Силенко считает, что Бахмут выполнил свою задачу на 200%.

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По его словам, Бахмут является политической целью для диктатора Владимира Путина, а сам город выполнил свою военную задачу на 200%.

"Это форпост, который россияне пытаются взять, применяя тактику штурмовых групп по 10-15 человек. По опыту работы на этом направлении оккупанты применяют артиллерию даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают наши подразделения", — сказал Силенко.

Военачальник отметил, что нельзя недооценивать оккупантов, так как они применяют разную тактику, и если имеют успех, то ударяют штурмовой группой и наращивают усилия, а в случае неудачи переходят на другой участок.

"А если вообще говорить об их командовании, то это генералы советских времен. У нас в основном молодые офицеры и генералы, более креативные и с опытом взаимодействия с НАТО. Россияне уже почувствовали на себе работу оружия, которое нам предоставляют партнеры", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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