Что россияне сделали ночью с Белопольем: видео и фото последствий массированного удара
24.03.2023, 12:35
Фото - Telegram Білопілля / MyBLP
В городе Белополье Сумской области идет разбор завалов после ночной бомбардировки города российскими войсками. Видео и фотографии результатов бомбежки публикуют Суспільне Суми и другие новостные ресурсы.
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Ранее сегодня сообщалось, что российские самолеты сбросили на город несколько авиабомб. Одна из них попала в здание полиции, также повреждена местная школа. Погибли полицейский и сторож школы, еще девять человек ранены.
- В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты массированно обстреляли из разных видов оружия Белопольскую, Ворожбянскую, Речковскую и Николаевскую общины.
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