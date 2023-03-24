Что россияне сделали ночью с Белопольем: видео и фото последствий массированного удара

В городе Белополье Сумской области идет разбор завалов после ночной бомбардировки города российскими войсками. Видео и фотографии результатов бомбежки публикуют Суспільне Суми и другие новостные ресурсы.

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Ранее сегодня сообщалось, что российские самолеты сбросили на город несколько авиабомб. Одна из них попала в здание полиции, также повреждена местная школа. Погибли полицейский и сторож школы, еще девять человек ранены.

В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты массированно обстреляли из разных видов оружия Белопольскую, Ворожбянскую, Речковскую и Николаевскую общины.

Сергій Бережний

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