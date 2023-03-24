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Что россияне сделали ночью с Белопольем: видео и фото последствий массированного удара

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 12:35
Что россияне сделали ночью с Белопольем: видео и фото последствий массированного удара - Фото
Фото - Telegram Білопілля / MyBLP

В городе Белополье Сумской области идет разбор завалов после ночной бомбардировки города российскими войсками. Видео и фотографии результатов бомбежки публикуют Суспільне Суми и другие новостные ресурсы.   

Ранее сегодня сообщалось, что российские самолеты сбросили на город несколько авиабомб. Одна из них попала в здание полиции, также повреждена местная школа. Погибли полицейский и сторож школы, еще девять человек ранены.

Фото – Telegram Білопілля / MyBLP

Фото – Telegram Білопілля / MyBLP

Фото – Telegram Білопілля / MyBLP

Фото – Telegram Білопілля / MyBLP
  • В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты массированно обстреляли из разных видов оружия Белопольскую, Ворожбянскую, Речковскую и Николаевскую общины.
Сергій Бережний
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война видео бомбардировка разрушения сумская область Белополье
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