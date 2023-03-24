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Ночная атака России на Сумскую область: Белополье накрыли авиабомбами, РСЗО и артиллерией

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 11:21
Ночная атака России на Сумскую область: Белополье накрыли авиабомбами, РСЗО и артиллерией - Фото
Су35 (Фото: flickr/realhokum)

Ночью 24 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область. Под массированный обстрел из разных видов оружия попали Белопольская, Ворожбянская, Речковская и Николаевская общины. Об этом сообщает Сумская ОВА.

По Белополью россияне нанесли авиационный удар, обстреляли из РСЗО "Град" (80 прилетов) и из ствольной артиллерии (20 прилетов).

В результате обстрела в Белополье погибли два человека, ранены девять.

Разрушены административное здание, здание школы, жилой дом. Повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Город Ворожба российские оккупанты обстреляли из РСЗО – поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение, один человек травмирован.

По селу Виры Речковской общины враг нанес авиационный удар и атаковал дроном-камикадзе – поврежден детский сад, административное здание, разрушены школы.

Село Речки враг обстрелял из артиллерии – повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии.

По агрофирме Николаевской общины россияне нанесли авиаудар – повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.

Читайте также: Россияне ударили из С-300 по пункту несокрушимости в Константиновке — погибли пять человек

Наталія Медведєва
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