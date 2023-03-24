Россия атаковала Сумскую область истребителями Су-35, более 10 управляемых авиабомб – ВСУ

Российские оккупанты ночью 24 марта атаковали Сумскую область истребителями Су-35, выпустили более 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Он рассказал, что россияне начали атаковать с вечера – выпустили по Одесской области две ракеты Х-59.

"Атака продолжилась с севера нашей страны. Около 10 самолетов Су-35 – это российский новейший истребитель – атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами... Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы, могут лететь далеко, и самолеты не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны", – сказал Игнат.

По его словам более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области.

"Там потери уточняются. Наверно, они будут объявлены военными администрациями", – сказал спикер Воздушных сил.

Вскоре после полуночи 24 марта в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Была информация об угрозе атаки "шахедов" в Киевской области, а также сообщалось о взрывах в Сумской области.

Россия ударила шестью дронами по Кривому Рогу, пять попали по объектам.

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Наталія Медведєва

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