Россия атаковала дронами Кривой Рог, есть прилеты – Вилкул
24.03.2023, 06:12
Александр Вилкул (Скриншот видео)
Ночью 24 марта российские оккупанты атаковали иранскими дронами Кривой Рог, есть попадания. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания", – написал Вилкул в 04:05.
Он призвал жителей Кривого Рога не снимать и не публиковать в соцсетях результаты вражеской атаки.
- Вскоре после полуночи 24 марта в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Была информация об угрозе атаки "шахедов" в Киевской области, а также сообщалось о взрывах в Сумской области.
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