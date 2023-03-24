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В Сумской области сообщают о взрывах, в Киевской – угроза атаки "шахедов"

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 00:51
В Сумской области сообщают о взрывах, в Киевской – угроза атаки
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

В ночь на 24 марта в шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть информация об угрозе атаки "шахедов" в Киевской области, а также сообщается о взрывах в Сумской области.

В 00:11 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах на территории Сумского района. Тревога в области объявлена с 22:16. Официальной информации о прилетах или работе сил противовоздушной обороны в области пока нет.

Также в 00:11 Киевская областная военная администрация предупредила об угрозе атаки вражеских дронов и призвала людей оставаться в укрытиях. Тревога объявлена с 23:59.

Карта тревог по состоянию на 00:45:

В Сумской области сообщают о взрывах, в Киевской – угроза атаки "шахедов"
  • Вечером 23 марта украинские силы ПВО уничтожили в небе над Одесской областью две управляемые авиационные ракеты россиян Х-59, выпущенных самолетами Су-35. 

Читайте также: Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР

Оксана Житнюк
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