Россияне ударили с С-300 по пункту несокрушимости в Константиновке — погибли три женщины

Российские оккупанты в 01:00 ночи выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Константиновке Донецкой области. Одна из них попала в пункт несокрушимости, в результате чего погибли три женщины, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Погибшим женщинам было от 57 до 62 лет, они были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и Опытного Покровского района.

Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

21 марта 2023 года оккупанты обстреляли Часов Яр Донецкой области, в результате чего повреждены 20 домов.

В тот же день враг нанес удары по Одессе. В частности, поврежден трехэтажный дом на территории монастыря, трое человек ранены.

22 марта россияне ударили по жилому дому в Запорожье. Смотрите фото и видео.

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Мілана Головань

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