Россияне ударили с С-300 по пункту несокрушимости в Константиновке — погибли три женщины
24.03.2023, 09:29
Фото: Донецкая областная прокуратура
Российские оккупанты в 01:00 ночи выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Константиновке Донецкой области. Одна из них попала в пункт несокрушимости, в результате чего погибли три женщины, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
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Погибшим женщинам было от 57 до 62 лет, они были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и Опытного Покровского района.
Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.
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