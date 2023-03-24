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Россияне ударили с С-300 по пункту несокрушимости в Константиновке — погибли три женщины

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 09:29
Россияне ударили с С-300 по пункту несокрушимости в Константиновке — погибли три женщины - Фото
Фото: Донецкая областная прокуратура

Российские оккупанты в 01:00 ночи выпустили две ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 по Константиновке Донецкой области. Одна из них попала в пункт несокрушимости, в результате чего погибли три женщины, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Погибшим женщинам было от 57 до 62 лет, они были внутренне перемещенными лицами из Бахмута, Часового Яра и Опытного Покровского района.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Донецька обласна прокуратура
  • 21 марта 2023 года оккупанты обстреляли Часов Яр Донецкой области, в результате чего повреждены 20 домов.
  • В тот же день враг нанес удары по Одессе. В частности, поврежден трехэтажный дом на территории монастыря, трое человек ранены.
  • 22 марта россияне ударили по жилому дому в Запорожье. Смотрите фото и видео.

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Мілана Головань
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