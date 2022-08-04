UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 12:30
Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети - Фото
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Сегодня, 4 августа, около 11:00 утра армия РФ обстреляла прифронтовой город Торецк в Донецкой области: под удар попал многоэтажный жилой дом и остановка общественного транспорта. В результате российского теракта погибли восемь человек, четверо ранены, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Среди раненых - три ребенка.

По предварительной информации, пишет глава ДонОВА, оккупанты били из артиллерии.

"Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки", – добавил Кириленко.

Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети

Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети

Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети

Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети

Читайте также: СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донецкая область Торецк обстрел война смерть потери остановка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 