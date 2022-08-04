Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети
Сегодня, 4 августа, около 11:00 утра армия РФ обстреляла прифронтовой город Торецк в Донецкой области: под удар попал многоэтажный жилой дом и остановка общественного транспорта. В результате российского теракта погибли восемь человек, четверо ранены, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Среди раненых - три ребенка.
По предварительной информации, пишет глава ДонОВА, оккупанты били из артиллерии.
"Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки", – добавил Кириленко.
- 7 июля россияне также обстреляли Торецк: ракеты попали в жилые дома, убив семью.
- Потери армии РФ за вчерашний день: 150 военных и 15 танков, больше всего на Донецком и Бахмутском направлениях.
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