Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети

Сегодня, 4 августа, около 11:00 утра армия РФ обстреляла прифронтовой город Торецк в Донецкой области: под удар попал многоэтажный жилой дом и остановка общественного транспорта. В результате российского теракта погибли восемь человек, четверо ранены, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Среди раненых - три ребенка.

По предварительной информации, пишет глава ДонОВА, оккупанты били из артиллерии.

"Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей. Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки", – добавил Кириленко.

7 июля россияне также обстреляли Торецк: ракеты попали в жилые дома, убив семью.

Потери армии РФ за вчерашний день: 150 военных и 15 танков, больше всего на Донецком и Бахмутском направлениях.

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Евгений Пилипенко

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