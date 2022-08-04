Потери РФ – 150 военных и 15 танков, больше всего на Донецком и Бахмутском направлениях
ВСУ ликвидировали еще 150 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 41 500 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера украинские защитники нанесли наибольшие потери россиянам на Бахмутском и Донецком направлениях.
С 24 февраля по 4 августа в Украине армия России понесла такие потери:
- личного состава – около 41 500 (+150) человек,
- танков – 1789 (+15),
- боевых бронированных машин – 4026 (+4),
- артиллерийских систем – 946 (+7),
- РСЗО – 260 (+1),
- средств ПВО – 118 (0),
- самолетов – 223 (0),
- вертолетов – 191 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
- крылатых ракет – 182 (+2),
- кораблей/катеров – 15 (0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38),
- спецтехники – 83 (0).
- Утром Генштаб сообщил в ежедневной сводке, что Россия провела ряд безуспешных наступлений на Донбассе и пытается наступать под Харьковом, а Беларусь проверяет боеготовность спецназа.
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