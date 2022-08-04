Потери РФ – 150 военных и 15 танков, больше всего на Донецком и Бахмутском направлениях

ВСУ ликвидировали еще 150 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 41 500 человек, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинские защитники нанесли наибольшие потери россиянам на Бахмутском и Донецком направлениях.

С 24 февраля по 4 августа в Украине армия России понесла такие потери:

- личного состава – около 41 500 (+150) человек,

- танков – 1789 (+15),

- боевых бронированных машин – 4026 (+4),

- артиллерийских систем – 946 (+7),

- РСЗО – 260 (+1),

- средств ПВО – 118 (0),

- самолетов – 223 (0),

- вертолетов – 191 (+1),

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),

- крылатых ракет – 182 (+2),

- кораблей/катеров – 15 (0),

- автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38),

- спецтехники – 83 (0).

Утром Генштаб сообщил в ежедневной сводке, что Россия провела ряд безуспешных наступлений на Донбассе и пытается наступать под Харьковом, а Беларусь проверяет боеготовность спецназа.

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Сергей Бережной

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