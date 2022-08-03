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Морпехи устроили засаду на Донбассе: минус танк, два БМП и 15 оккупантов, плюс три пленных

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 14:16
Морпехи устроили засаду на Донбассе: минус танк, два БМП и 15 оккупантов, плюс три пленных - Фото
Украинские морпехи (фото - Армія Inform)

Украинские морпехи провели удачную засаду на Донбассе. Об этом сообщает командование Военно-морских сил.

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Отмечается, что засада была организована на Донецком направлении. В ее ходе морпехи уничтожили российский танк, два БМП-2 и 15 военных. Еще три оккупанта попали в плен.

В ВМС также добавили, что их военные работают и на Херсонском направлении. В частности артиллерия подбила вражеский танк, а бойцы взяли двух пленных. Артиллеристы, кроме того, били по скоплению живой силы и техники, вели контрбатарейную борьбу.

В ВМС отмечают, что практически все пленные – насильственно мобилизированные со временно оккупированных территорий Донбасса, которых российские оккупанты гонят как скот на смерть.

"У таких мобилизованных выбор небольшой. Погибнуть от украинского оружия или быть расстрелянным своими. Однако есть и третий вариант – сдаться в плен. Украинцы уважают международное право поэтому несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают", – добавили в ВМС.

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Марк Сировой
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Донбасс вмс засада морпехи
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