Россия продолжит наступление на Донбассе, но с меньшей интенсивностью — разведка
Российские оккупанты в ближайшее время продолжат наступление на Донбассе, однако с меньшей интенсивностью из-за переброски войск на юг. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и интервью The Guardian.
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По его словам, несмотря на переброску своих батальонных тактических групп на временно оккупированные территории юга Украины с Донбасса, оккупанты продолжат наступление на востоке, хотя и с меньшей интенсивностью.
Он также отметил, что в районе Харькова Россия сосредоточила свои усилия на защите позиций и недопущении выхода украинских сил на государственную границу.
- 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.
- ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.
- Также российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении.
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