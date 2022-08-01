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Россия продолжит наступление на Донбассе, но с меньшей интенсивностью — разведка

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 10:38
Россия продолжит наступление на Донбассе, но с меньшей интенсивностью — разведка - Фото
Артиллерия оккупантов на Донбассе (Фото: EPA)

Российские оккупанты в ближайшее время продолжат наступление на Донбассе, однако с меньшей интенсивностью из-за переброски войск на юг. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и интервью The Guardian.

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По его словам, несмотря на переброску своих батальонных тактических групп на временно оккупированные территории юга Украины с Донбасса, оккупанты продолжат наступление на востоке, хотя и с меньшей интенсивностью. 

Он также отметил, что в районе Харькова Россия сосредоточила свои усилия на защите позиций и недопущении выхода украинских сил на государственную границу.

Читайте также: Россия меняет план наступления на Донбассе и считает Запорожье уязвимым местом — союзники 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс разведка
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