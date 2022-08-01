Россия продолжит наступление на Донбассе, но с меньшей интенсивностью — разведка

Российские оккупанты в ближайшее время продолжат наступление на Донбассе, однако с меньшей интенсивностью из-за переброски войск на юг. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и интервью The Guardian.

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По его словам, несмотря на переброску своих батальонных тактических групп на временно оккупированные территории юга Украины с Донбасса, оккупанты продолжат наступление на востоке, хотя и с меньшей интенсивностью.

Он также отметил, что в районе Харькова Россия сосредоточила свои усилия на защите позиций и недопущении выхода украинских сил на государственную границу.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.

ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.

Также российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении.

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Дмитрий Гриниченко

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