UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия меняет план наступления на Донбассе и считает Запорожье уязвимым местом — союзники

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 08:37
Россия меняет план наступления на Донбассе и считает Запорожье уязвимым местом — союзники - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты, вероятно, корректируют оперативный план своего наступления на Донбассе, а также считают Запорожское направление уязвимым местом. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что в течении последних четырех дней Россия пыталась проводить тактические атаки в направлении Бахмута и в районе Авдеевки, однако продвигалась медленно. 

Вероятно, оккупанты корректируют оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогли добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому они следовали с апреля.

Британцы отмечают, что скорее всего, россияне определили Запорожское направление как свой уязвимый участок, нуждающийся в усилении.

Читайте также: Россияне наступают на Бахмут, ВСУ отбили штурмы в районе Авдеевки и Соледара — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс Запорожье британская разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 