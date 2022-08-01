Россия меняет план наступления на Донбассе и считает Запорожье уязвимым местом — союзники

Российские оккупанты, вероятно, корректируют оперативный план своего наступления на Донбассе, а также считают Запорожское направление уязвимым местом. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что в течении последних четырех дней Россия пыталась проводить тактические атаки в направлении Бахмута и в районе Авдеевки, однако продвигалась медленно.

Вероятно, оккупанты корректируют оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогли добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому они следовали с апреля.

Британцы отмечают, что скорее всего, россияне определили Запорожское направление как свой уязвимый участок, нуждающийся в усилении.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.

ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.

Также российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении.

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Дмитрий Гриниченко

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