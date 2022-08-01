Россия меняет план наступления на Донбассе и считает Запорожье уязвимым местом — союзники
Российские оккупанты, вероятно, корректируют оперативный план своего наступления на Донбассе, а также считают Запорожское направление уязвимым местом. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что в течении последних четырех дней Россия пыталась проводить тактические атаки в направлении Бахмута и в районе Авдеевки, однако продвигалась медленно.
Вероятно, оккупанты корректируют оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогли добиться решающего оперативного прорыва в соответствии с планом, которому они следовали с апреля.
Британцы отмечают, что скорее всего, россияне определили Запорожское направление как свой уязвимый участок, нуждающийся в усилении.
- 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.
- ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.
- Также российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении.
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