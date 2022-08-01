Россияне наступают на Бахмут, ВСУ отбили штурмы в районе Авдеевки и Соледара — Генштаб

Российские оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, Вооруженные Силы Украины отбили атаки противника в районе Авдеевки и Соледара. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Кодемы.

Пытался провести разведку позиций наших войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Враг нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.

31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.

ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.

Также российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении.

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Дмитрий Гриниченко

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