Россияне наступают на Бахмут, ВСУ отбили штурмы в районе Авдеевки и Соледара — Генштаб
Российские оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, Вооруженные Силы Украины отбили атаки противника в районе Авдеевки и Соледара. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Кодемы.
Пытался провести разведку позиций наших войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Враг нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.
- 31 июля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты перебрасывают подразделения со Славянского на Запорожское направление.
- ВСУ отбили штурмы на Донбассе, РФ усиливается на юге, применяла ДРГ под Харьковом.
- Также российские оккупанты наращивают свою группировку на Криворожском направлении.
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