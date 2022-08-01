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Россияне наступают на Бахмут, ВСУ отбили штурмы в районе Авдеевки и Соледара — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 07:17
Россияне наступают на Бахмут, ВСУ отбили штурмы в районе Авдеевки и Соледара — Генштаб - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута, Вооруженные Силы Украины отбили атаки противника в районе Авдеевки и Соледара. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Берестового, Соледара, Бахмута, Константиновки, Веселой Долины, Зайцево, Вершины, Кодемы, Семигорья и Майского. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Кодемы.

Пытался провести разведку позиций наших войск в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена. Также противник пытался вести штурмовые действия по направлениям Вершины и Соледара, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении Бахмута, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Новоселовка, Авдеевка, Нетайлово, Пески и Красногоровка. Враг нанес авиаудары возле Веселого. Вел штурмовые действия в направлении Песков, успеха не имел, отошел.

Читайте также: Армия России, скорее всего, сосредоточится на попытках взять Бахмут – ISW

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс генштаб
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